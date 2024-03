Après avoir remporté la manche aller, le PSG défiait la Real Sociedad ce soir pour finir le travail. Dans un match maîtrisé, les Parisiens se sont imposés (1-2) et se qualifient pour les quarts de finale de la compétition.

Dans un match maîtrisé, même s’il a arrêté de jouer dans les 20 dernières minutes et concédé un but de la Real Sociedad, le PSG s’est qualifié en quart de finale de la Ligue des champions grâce à une nouvelle victoire contre le club basque (1-2). Titulaire, Kylian Mbappé s’est offert un doublé qui permet au club de la capitale de retrouver les quarts de finale de la compétition pour la première fois depuis trois ans. Au micro de Canal Plus, Warren Zaïre-Emery s’est réjoui de la qualification du PSG en quart de finale de la Ligue des champions.

« Mbappé ? Un joueur très investi chaque jour à l’entraînement ou en match »

« C’est sûr que cela fait du bien de se qualifier en Ligue des champions. On est venu ici pour gagner, on l’a fait. On a tout donné, je pense que l’on a très bien joué sur l’ensemble du match. On a fait ce que le coach nous a dit et ça a bien fonctionné. Ce qui a changé par rapport à l’aller ? On a bien préparé le match. Maintenant, on va bien travailler pour aller gagner les prochains matches, que ce soit en championnat ou en Ligue des champions. C’est sûr, ce qu’il nous attend, c’est la meilleure partie de la saison. On va tout donner pour tout gagner, c’est l’objectif. Mbappé ? C’est un joueur très investi chaque jour à l’entraînement ou en match. C’est un joueur de classe mondiale, extraordinaire. Aujourd’hui, il en met deux, on est très content. »

Au micro de RMC Sport 1, le titi du PSG a salué le choix tactique de Luis Enrique de placer Ousmane Dembélé en faux numéro 9. « On a bien préparé le match. C’était l’idée du coach de mettre Ousmane dans l’axe, ça a très bien marché. Cela nous a permis d’être libres sur les côtés. Ma prolongation ? C’est quelque chose dont je m’occupe pas trop. Je vais fêter mes 18 ans, je suis très content, mais je vais continuer à rester concentré sur ce que je fais sur le terrain et donner le meilleur pour le Paris Saint-Germain. »