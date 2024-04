Titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique cette saison, Warren Zaïre-Emery a prolongé son contrat avec le PSG hier. Une fierté pour le titi parisien.

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, la prolongation de contrat de Warren Zaïre-Emery avec le PSG est désormais officielle. Hier, à la surprise générale, le titi parisien s’est présenté, avec son président Nasser Al-Khelaïfi, sur une estrade sur la pelouse du Parc des Princes pour officialiser son extension de contrat en marge de la rencontre contre Le Havre. Même s’il a eu des sollicitations, Warren Zaïre-Emery n’avait qu’une idée en tête, prolonger dans son club formateur et de cœur. Pour PSG TV, il s’est confié sur cet aboutissement.

Sa prolongation de contrat

« Je suis très heureux et fier d’avoir signé ma prolongation au Paris-Saint-Germain jusqu’en 2029. C’est une énorme fierté pour moi de continuer l’aventure avec mon club formateur, celui pour lequel j’ai toujours voulu jouer depuis tout petit. Je suis arrivé à l’âge de huit ans et ça fait 10 ans que je suis là. Il faut savoir que depuis petit, avec ma famille, on regarde les matches du Paris Saint-Germain et j’ai toujours aimé ce club-là. Je l’ai toujours supporté et maintenant je porte le maillot depuis plus d’un an et demi. Je suis très fier. »

Une belle marque de confiance

« C’est sûr qu’en tant que Titi, depuis toutes ces années, on m’a toujours donné de la confiance. Et je pense que maintenant, encore plus qu’avant, le club donne encore plus de confiance aux jeunes et je suis très content que ça continue avec cette prolongation. C’est sûr que tout jeune joueur de foot aimerait avoir cette trajectoire. J’ai de la chance et j’en suis conscient. Après j’ai travaillé pour. Maintenant, j’espère que ça continuera comme ça. Mais je n’ai que 18 ans, donc j’espère que ce n’est que le début de grandes choses avec le club. »

Les supporters

« C’est vrai que les supporters, ils sont toujours là pour nous, ils nous suivent en déplacement et on essaie de les remercier comme on peut, en donnant tout sur le terrain. Et ce que ce qu’ils font pour moi, c’est juste extraordinaire. À chaque fois, même quand je vais chanter avec eux ou que je marque un but, j’entends mon nom… Ça me donne le sourire et ça me donne envie de continuer à faire ce que je fais. Quand ils chantent pour moi, ils donnent tout. Alors quand je joue pour eux, je donne tout… »

L’état d’esprit de l’équipe, une des raisons de ma prolongation ?

« C’est sûr que le club évolue chaque année et plus les années passent et plus on devient l’un des plus grands clubs du monde. On a les meilleurs jeunes et on va essayer de continuer par la suite. Mais c’est aussi parce que le club et la direction nous donnent de la confiance. On s’entend tous bien et on essaye d’être tous dans la même direction. Et je pense que c’est ça qui va faire qu’on aura les meilleures performances sur le terrain. »

Qu’est-ce que j’attends maintenant avec le PSG ?

« Gagner tous les trophées qu’on peut gagner. Et cette année, on a la chance d’être encore en lice dans toutes les compétitions. Et puis à titre personnel, je veux rester le plus longtemps au Paris Saint-Germain. »

Son amour pour le PSG

« C’est sûr. J’ai toujours vécu à Paris, toute ma famille est à Paris, et je me sens chez moi dans ce club. Je me sens bien ici et j’espère que je ferai toute ma carrière ici. Depuis que depuis que je suis petit, avec ma famille, mes parents, j’ai toujours regardé le Paris Saint-Germain. C’est un club dans lequel j’ai voulu jouer petit et maintenant depuis deux ans… C’est un rêve que je vis avec mon club. Et j’espère que ça continuera le plus longtemps possible parce que c’est vraiment le club que j’aime et que dans lequel je veux jouer le plus longtemps possible. »