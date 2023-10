Zaïre-Emery : « Je pense que l’on a fait beaucoup d’erreurs »

Ce soir, le PSG a été surclassé par Newcastle (4-1) dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions. De nouveau titulaire au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery ne se veut pas alarmiste.

« Ce n’est pas un match raté. Après, je pense que l’on a fait beaucoup d’erreurs. Ils ont joué avec leurs qualités, ils sont venus nous chercher très haut. On savait que cela allait être un match compliqué, explique le titi du PSG au micro de Canal Plus. Maintenant, on va regarder les erreurs que l’on a faites pour s’améliorer et devenir l’équipe la plus forte possible. Mon rôle ? Ce n’est pas une question d’âge, mais de personnalité. Après, le public était fort pour eux, c’est vrai, il y a eu beaucoup de bruits, mais je ne pense pas que ça doit nous impressionner ou même nous déstabiliser. Inquiet pour la suite de cette Ligue des Champions ? Non pas du tout, ce n’est que le deuxième match. Après, il nous en reste plein. À nous de faire les choses bien pour terminer premier du groupe.«