Zaïre-Emery laissé au repos pour PSG / Clermont ?

Après avoir montré quelques signes de douleur sur le banc de touche au moment de sa sortie face au Stade Rennais, Warren Zaïre-Emery pourrait être laissé au repos face à Clermont.

Le PSG a bien entamé son sprint final. Après une victoire en infériorité numérique face à l’Olympique de Marseille (0-2) et une qualification en finale de Coupe de France après un succès sans trembler face au Stade Rennais (1-0), le club parisien aura besoin de toutes ses forces vives pour aborder les prochains échéances et notamment la double confrontation face au FC Barcelone en Ligue des champions (10 et 16 avril). Ainsi, la condition physique de chaque joueur sera surveillée de près. Les retours de Marquinhos et Nuno Mendes sont des points positifs de la soirée de mercredi soir. En revanche, Warren Zaïre-Emery est sorti en cours de match et a ressenti quelques douleurs avec une poche de glace sous la cuisse gauche et le mollet droit.

À voir aussi : Pas de clémence de la LFP avec Lucas Beraldo

Pas de risque avant PSG / Barcelone

Après la rencontre, Luis Enrique a donné des nouvelles rassurantes sur l’état physique du Titi. « C’est juste un coup, rien de grave. Il n’y aura pas de problème pour les matchs qui arrivent », a déclaré le coach parisien en après-match. Mais avec le quart de finale aller de Ligue des champions en ligne de mire, aucun risque ne sera pris avec un titulaire indiscutable. Et selon L’Equipe, Warren Zaïre-Emery devrait être préservé pour la réception du Clermont Foot ce samedi (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360). « Pour la réception de Clermont samedi en Ligue 1, sa présence ne revêt pas un caractère déterminant. En revanche, son absence pour la venue du FC Barcelone en quarts de finale aller de Ligue des champions quatre jours plus tard, serait plus problématique. » Un repos forcé qui pourrait aussi faire le plus grand bien au milieu de 18 ans qui connaît une période de creux depuis plusieurs semaines. Cette rencontre face à la lanterne rouge de Ligue 1 sera l’occasion parfaite pour Luis Enrique d’effectuer une large revue d’effectif.