Le PSG s’est fait peur mais se qualifie pour les 8es de finale de Ligue des champions après son match nul sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1). Un soulagement pour les Rouge & Bleu et ses supporters.

Le PSG jouera bien la Ligue des champions au printemps prochain. Si les Rouge & Bleu se sont faits peur durant cette rencontre, ils ont obtenu le match nul (1-1) tandis l’AC Milan s’est imposé sur la pelouse de Newcastle (1-2). Grâce à une meilleure différence de buts face aux Milanais, le PSG est deuxième du groupe. Après la rencontre, le buteur parisien, Warren Zaïre-Emery – élu homme du match – est revenu sur la performance de son équipe au micro de Canal Plus.

Est-il heureux et soulagé ?

« On est contents, mais on sait qu’on aurait pu faire mieux et finir à cette première place, c’était l’objectif mais on est contents de finir à la deuxième place et d’être qualifié. On a fait un bon match. Parfois, c’est comme ça le football, les ballons ne veulent pas rentrer, on s’est créé plein d’occasions. Il n’y a que du positif pour la suite. »

Son but égalisateur

« J’avance pour garder l’équilibre (d’équipe) et le ballon me revient dessus. J’essaye de faire de mon mieux et d’être le plus haut possible à la fois sur le terrain et aussi faire les efforts défensifs. Aujourd’hui, j’ai eu la chance de marquer et je suis très content. »

Le manque d’efficacité pose-t-il question

« C’est sûr qu’on doit marquer le plus de but possible, après on a les occasions c’est le plus important. On va régler ça pour être le plus performant possible, en championnat aussi. »