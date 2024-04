Zaïre-Emery : « Une fierté de signer dans le club que j’aime »

Dans une fin de match complètement folle, le PSG a réussi à arracher le nul contre Le Havre (3-3). Pour le titre, il faudra encore attendre. Warren Zaïre-Emery a évoqué la rencontre du soir et sa prolongation de contrat.

Ce samedi soir, le PSG recevait Le Havre pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire dix changements comparé à l’équipe qui a battu Lorient mercredi soir (1-4). Après avoir été menés au score, les Parisiens ont réussi à égaliser avant de voir Le Havre prendre deux buts d’avance. Dans une fin de match folle, le PSG a réussi à égaliser grâce à des buts d’Achraf Hakimi et Gonçalo Ramos. Passeur décisif sur le but de Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery est revenu sur ce score nul (3-3).

« Ça montre la force de caractère que l’on a »

« Ce n’a pas été un match facile. On a eu du mal à faire bouger le bloc adverse et à se créer des occasions. On reste quand même leader du championnat et on va attendre le résultat de Monaco pour voir si on est champion. Le retour du 3-1 à 3-3 ? Ça montre la force de caractère que l’on a. On travaille tous les jours pour ça et on va tout faire pour gagner les prochains matches, lance le titi du PSG au micro de Canal Plus avant de revenir sur sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2029. « C’est une fierté de signer dans le club que j’aime. Ça fait onze ans que je suis au club. Je tenais à remercier le président pour la confiance, le coach, le club et toutes les personnes qui m’ont accompagné au quotidien dans ma réussite. »