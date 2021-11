Ce mercredi soir – coup d’envoi à partir de 21h – le PSG se rend à Manchester pour y défier Manchester City à l’occasion de la 5e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Un choc au sommet qui s’annonce volcanique alors que le club de la capitale pourrait valider son ticket pour la suite de la compétition et assurer, presque, la première place du Groupe A en cas de succès. Et pour cette partie, Mauricio Pochettino et le PSG pourront compter sur un groupe extrêmement conséquent ainsi que sur le soutien de 2600 supporters rouge et bleu. En effet, comme nous le relaye France Bleu Paris, le parcage visiteur sera quasiment plein pour ce match. À part le Collectif Ultras Paris qui ne sera pas présent en contestation à la politique sanitaire du pays, les fans parisiens seront donc en nombre et donneront de la voix pour soutenir leur club.