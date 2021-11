Le PSG affronte Manchester City ce mercredi dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions à l’Ethiad Stadium. Les Parisiens sont dans l’obligation de gagner en terre mancunienne pour récupérer la place de leader du groupe A, avant la réception de Bruges. Présent en conférence de presse, Pep Guardiola s’est exprimé sur les qualités du Paris Saint-Germain et son attaque exceptionnelle.

Pochettino

Je suis presque sûr que chaque année, les managers sont meilleurs. Je suis quasiment sûr que c’est un excellent manager. Vous pouvez être un bon manager et ne pas gagner le trophée. Vous pouvez être excellent pour coacher et dans la relation humaine sans remporter de titres… Les managers qui ont la chance de gagner des titres sont ceux à la tête des meilleurs clubs avec des investissements…

Le compétitivité

J’ai eu le sentiment que chaque saison est plus difficile pour se qualifier pour les 1/8e de finales. Les adversaires, les managers, les joueurs sont de plus en plus durs. Demain, nous avons une chance de nous qualifier et si nous le faisons, ce serait tellement bien pour le club et les joueurs. Nous allons essayer.

Le PSG

Tout le monde connaît la qualité et la personnalité du PSG. Bien sûr, ce sera complètement différent du dernier match contre Everton…

Messi et l’attaque du PSG

C’est tellement difficile. Parfois, quand il a le ballon, il ne sait pas ce qu’il va faire – même lui ne sait pas ce qu’il va faire. Il y a des joueurs dont vous pouvez dire s’ils vont aller à droite ou à gauche. Quand il a le ballon, même lui ne sait pas exactement ce qu’il va faire. Je ne peux pas dire aux joueurs ce qu’il (Messi) va faire, mais bon, ça arrive avec Neymar et (Kylian) Mbappé, avec (Angel) Di Maria, avec tous les joueurs de tête de cette équipe. Chaque joueur pourrait être une star complète dans n’importe quelle équipe du monde, et les quatre sont dans la même équipe. Mais je suis toujours heureux et content qu’il joue encore, au niveau qu’il joue et avec la qualité, donc ce sera bien de l’affronter. Ce que Messi et Ronaldo ont fait, je pense que c’est unique donc je ne pense pas que cela se reproduira…