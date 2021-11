Ce mercredi à 21 heures (RMC Sport 1 & Canal Plus), le PSG affronte Manchester City – à l’Etihad Stadium – à l’occasion de la 5e journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Deuxième de la poules (8 pts), à une unité des Cityzens, les Parisiens aborderont cette rencontre comme une finale pour la première place. Et pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur un groupe quasi-complet.

Comme annoncé par certains médias, Sergio Ramos connaît sa première convocation avec les Rouge & Bleu. Préservés face au FC Nantes, Marquinhos et Presnel Kimpembe sont aptes pour cette rencontre. Victime d’une gastro-entérite, Gigio Donnarumma est également présent. Malade et dispensé du dernier entraînement, Kylian Mbappé est disponible. Voici ci-dessous le groupe de 23 joueurs convoqué par Mauricio Pochettino. On rappelle que Sergio Rico, Juan Bernat et Rafinha ne sont pas inscrits dans la liste de la Ligue des champions.

Le groupe du PSG