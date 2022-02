À 10 jours de PSG/Real, Neymar s’entraîne toujours à part

Blessé à la cheville gauche depuis le 28 novembre dernier, Neymar poursuit sa remise en forme avec pour objectif de participer à la réception du Real Madrid le 15 février prochain. Pourtant, à 10 jours du choc, l’attaquant parisien ne s’entraîne toujours pas normalement.

Souriant et toujours aussi brillant ballon au pied, le Brésilien apparait au contact de ses coéquipiers dans le dernier « No comment » publié sur les réseaux du PSG. Néanmoins, Le Parisien affirme que Neymar ne s’est entraîné que partiellement avec le groupe lors de ces deux derniers jours. Les images du « No comment » ne couvrant pas la journée de ce vendredi, nous apprenons également que le numéro 10 francilien n’a aujourd’hui pris part qu’à l’échauffement collectif ainsi qu’aux « toros » avant de poursuivre sa séance en individuel avec son préparateur physique. Si Neymar Jr devrait bientôt pouvoir retrouver ses coéquipiers à l’entraînement collectif, celui-ci ne prendra aucun risque avant le retour de la Champions league. La course contre la montre est lancée !