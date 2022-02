La grosse échéance du mois de février – le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid – approche à grand pas. Pour ce choc, deux joueurs du PSG sont incertains. Neymar et Sergio Ramos. Ce jeudi soir, le Parisien fait un point sur les situations du Brésilien et de l’Espagnol.

En ce qui concerne le numéro 10 du PSG, il s’est entraîné avec un préparateur physique ce jeudi. Il pourrait d’ailleurs retrouver l’entraînement collectif dans les prochains jours. Une bonne nouvelle qui le rapproche un peu plus de son objectif, être présent face aux Madrilènes. Du côté de Sergio Ramos, c’est moins la joie. Sa participation à la rencontre contre son ancien club « prend de plus en plus de plomb dans l’aile« , assure le quotidien francilien.