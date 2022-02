Le PSG affronte dimanche soir (20h45, Prime Video) Lille dans le cadre du choc de la 23e journée de Ligue 1. Une rencontre contre le champion de France en titre, qui réalise une saison 2021-2022 moyenne avec une 11e place, à quatre points de la quatrième place. À deux jours de cette rencontre, Leandro Paredes a donné une interview à PSG TV. Il a notamment évoqué le niveau de la Ligue 1, les blocs bas…Extraits choisis.

L’élimination contre Nice

« Il faut vite avancer car il n’y a pas de temps pour les regrets. Nous savons que ça a été très douloureux pour nous d’être éliminés d’une compétition aussi importante pour nous. C’est dur, mais il faut s’en remettre, il faut penser à ce qui arrive. Je pense que nous avons des matches très importants ce mois-ci, à commencer par Lille, qui est celui qui arrive le plus vite, puis Rennes et le Real Madrid. Ce sont des matches très importants pour nous et nous espérons obtenir un résultat positif dans ces trois matches.«

Le niveau de la Ligue 1

« On voit que les équipes s’améliorent d’années en années. Elles travaillent dur et il y a de bons entraîneurs et de bons joueurs dans toutes les équipes du championnat. Les rencontres sont toujours plus difficiles, et nous devons être concentrés au maximum à chaque fois que nous entrons sur un terrain. Nous devons être toujours préparés le mieux possible.«

Les blocs bas

« C’est difficile quand des équipes qui nous affrontent défendent très bas, de manière très resserrée, il est alors difficile de trouver les espaces nécessaires pour se créer des occasions. Mais nous sommes habitués à ça, nous essayons de progresser, d’améliorer les choses qui doivent l’être pour justement parvenir à faire déjouer ces blocs bas.«

Lille

« Nous aimons jouer contre Lille parce que c’est une équipe qui aime le jeu. Ils essayent de jouer un bon football, de faire le spectacle, et je pense que ce sera un bon match comme à chaque fois que nous jouons contre eux. C’est un rival, et nous espérons obtenir un bon résultat.«