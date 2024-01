À 21 jours du PSG, La Real Sociedad poursuit son embellie

Hier soir, la Real Sociedad retrouvait le Celta Vigo. À trois semaines de la rencontre contre le PSG, le club basque s’est offert un troisième succès en trois matches.

Trois jours après avoir battu le Celta Vigo en Liga (0-1), la Real Sociedad se déplaçait de nouveau sur la pelouse du club espagnol, cette fois-ci dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Roi. Après plusieurs semaines de turbulences, l’équipe basque restait sur deux victoires lors de ses deux dernières rencontres. Mikel Oyarzabal, capitaine de la Real Sociedad, a ouvert le score seulement 75 secondes après le coup d’envoi de la tête (0-1). Les Basques vont dominer la rencontre et se procurer plusieurs occasions.

A voir aussi : LdC – La Real Sociedad perd Aihen Munoz pour la double confrontation face au PSG

Encore un joueur sorti sur blessure

Il faudra attendre la seconde période pour voir la Real Sociedad doubler la mise. Arrivé il y a quelques jours en provenance de l’Union Berlin, Sheraldo Becker a ouvert son compteur but lors de ce quart de finale de Coupe du Roi. Parfaitement lancé en profondeur par Brais Mendez, le Surinamien a facilement trompé le gardien adverse (0-2, 66e). Le Celta Vigo va réussir à réduire le score par Luca De La Torre dans les arrêts de jeu (1-2, 91e) mais trop tard pour espérer arracher les prolongations. Malgré la qualification en demi-finale de la Coupe du Roi, où elle affrontera le vainqueur de Majorque – Gérone, la Real Sociedad a une nouvelle fois perdu un joueur sur blessure. Après Aihen Muñoz, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, forfait pour la double confrontation contre le PSG, c’est Kieran Tierney qui est sorti sur blessure hier. Le latéral gauche écossais s’est tenu une cuisse après un dégagement et a demandé immédiatement à sortir. Il faudra attendre les prochains jours pour connaître la gravité de sa blessure et la durée de son indisponibilité.