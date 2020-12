Cette saison la Ligue 1 est plus indécise que jamais. Le PSG est toujours le leader mais il a une meute derrière qui souhaite le contrarier pour le titre de champion de France. Quatre ne sont qu’à deux points (Lille, Lyon, Montpellier, Monaco) alors que Marseille compte quatre points de retard sur les Rouge & Bleu mais avec deux matches en moins. Mais quand on évoque une possibilité de titre à Lyon, il y a deux sons de cloche. Pour Rudi Garcia, il serait prétentieux de dire que Lyon peut être champion de France cette saison.

“L’équipe qui est dans les cinq premières places et qui perdra ce week-end risque de se retrouver 5e. C’est serré. Avant de parler d’autre chose il faut déjà s’installer sur le podium. L’objectif est d’être en Ligue des champions, rappelle le coach lyonnais en conférence de presse. Ce serait manquer d’humilité de parler du titre même si on ne manque pas d’ambition. Il n’y a que le match à Metz qui compte. Le match d’après, pour l’instant, n’existe pas.“

Mais Pour Bruno Guimaraes, milieu de terrain des Gones, pense que Lyon peut gagner la Ligue 1. “Je sais qu’on a une équipe très forte, on a des grands joueurs, on s’entraine fort, on pense qu’on peut gagner le championnat, on va devoir travailler encore plus fort.” Guimaraes qui explique enfin que ses coéquipiers et lui veulent d’abord retrouver la Ligue des Champions. “On veut jouer la Ligue des champions mais ce n’est pas possible cette saison. On donne tout pour la rejouer la saison prochaine.“