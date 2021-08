S’il semble peu probable qu’on voit Kylian Mbappé sous le maillot du PSG à Reims, Lionel Messi devrait être sur son trente-et-un avec son n°30 pour sa première en Ligue 1. D’ailleurs, dans la cité des Sacres on ne parle que de cela comme l’a confirmé le capitaine du Stade de Reims, Yunis Abdelhamid.

« On nous en parle depuis sa signature. On se concentre sur notre travail, on sait que c’est très bonne équipe avec des très bons joueurs à tous les postes. Peu importe l’adversaire, l’objectif est le même. On a notre plan de jeu. Le PSG a des qualités mais aussi des points faibles. On a travaillé cette semaine sur ces points là. A nous de faire que ça tourne en notre faveur. On va jouer comme le coach le dit, avec personnalité et ambition. On verra dimanche soir. On peut les battre, on les a déjà battus. Quand on voit ce qu’ils ont sur le papier, qu’est-ce qu’on a à perdre ? Le stade sera plein, on va essayer de se faire plaisir, faire plaisir aux supporters, et donner une bonne image du club. Messi ? C’est important de faire abstraction. J’ai reçu beaucoup de messages de gens de ma propre famille et de mes amis à Montpellier parce que c’est un événement pour tout le monde. C’est une fierté pour tout le monde et pour le club de recevoir un joueur de cette envergure. Mais voilà, la priorité, c’est de faire notre travail et on a un match à gagner. On joue tous des matches où on garde beaucoup de souvenirs et, bien sûr, ça fera partie d’un de ces matches là. Après, tout dépend aussi du résultat (sourire), donc on va tout faire pour que ce soit un très bon souvenir pour tout le monde. On n’a rien à perdre, c’est un challenge à la fois personnel et collectif. On a notre saison à faire. Qui aura le maillot de Messi ? On n’en a pas parlé, mais on le laissera au président (rires). »