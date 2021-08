Le dossier Mbappé enflamme la planète foot. Le PSG a reçu jeudi une deuxième offre du Real Madrid (170M€ plus 10M€ de bonus), mais à priori, hier soir, il n’avait toujours pas répondu. C’est ce qui se dit en Espagne. Et on a le sentiment dans la capitale espagnole que Paris joue avec les nerfs des dirigeants madrilènes. Ce qui n’empêche pas le journal AS de se projeter sur le XI « de luxe » qu’aurait le Real Madrid avec Kylian Mbappé.

Dans l’émission El Chiringuito, le présentateur, Josep Pedrerol, a parlé de 48 heures décisives : « Je pense que ce samedi le PSG répondra à l’offre du Real Madrid. Il doit le faire. Au Real Madrid, ils pensent que l’affaire doit se boucler ce week-end. Si le ‘oui’ arrive lundi ou mardi, il sera très difficile de conclure le contrat en si peu de temps. »

Le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, Emilio Butragueño, a demandé du calme. « Je ne peux rien dire que vous ne sachiez déjà. Il faut rester calme et attendre », a déclaré à Movistar la légende Merengue à propos du dossier Mbappé. « C’est ce que je peux vous dire, et il n’y a rien à dire de plus », a ajouté le dirigeant du Real Madrid. Quant à l’entraîneur Carlo Ancelotti, il s’est contenté de dire que l’attaquant français du PSG était « un grand joueur ». Avant d’ajouter : « C’est un dossier que gère le club. Je comprends que cela vous intéresse, mais je ne peux rien dire de plus. On est concentré sur le match contre le Betis, je ne pense qu’à cela. Je vais répéter ce que j’ai dit : mon effectif est fantastique. On peut rivaliser contre n’importe quelle équipe dans le monde. Si l’équipe s’améliore, ce sera bon pour tout le monde. » Mauricio Pochettino ne devrait pas être plus bavard sur le sujet lors de sa conférence de presse à 14 heures.