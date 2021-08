Légende du PSG et du Stade de Reims, Carlos Bianchi a prévu d’être mi-septembre à Paris. Mais c’est depuis l’Argentine qu’il verra les premiers pas en Ligue 1 de Lionel Messi, la méga-star du pays.

« Le PSG a bâti une équipe pour remporter la Ligue des champions. Je me rappelle avoir dit il y a deux ans au président du Paris Saint-Germain que le trophée ne devrait pas échapper à Paris ou à Manchester City. Le PSG a perdu en finale contre le Bayern, et City a échoué face à Chelsea. Ces deux équipes ont les arguments pour gagner, mais heureusement que le football n’a rien de rationnel« , commente l’ancien buteur et entraîneur dans L’Union. « Un match c’est, comment dire, un mystère. Un but de Reims peut tout changer du scénario imaginé. Un attaquant rémois s’échappe, il est fauché par un défenseur parisien : carton rouge et les cartes sont rebattues. Vous savez, on peut tout imaginer, tout préparer, tout prévoir : reste la vérité du moment. Lionel Messi au PSG ? Sincèrement, je croyais qu’il allait terminer sa carrière au FC Barcelone. Après, il y a des choses qui nous échappent, des problèmes de contrat qu’on ne maîtrise pas. On le voit, il a encore la passion de son métier qui, pour lui, est un jeu. Avec une telle armada de stars, et notamment Messi, on ne voit pas comment le PSG peut ne pas s’imposer en Europe…«