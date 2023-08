Abdou Diallo va bien rebondir du côté du Qatar

Annoncé depuis plusieurs jours, le départ d’Abdou Diallo en direction d’Al Arabi serait désormais entériné. C’est, du moins, ce qu’avance RMC ce jour.

Initialement placé au sein du loft des indésirables, Abdou Diallo avait été réintégré au groupe de Luis Enrique. Un retour qui aura été de très courte durée puisque l’ancien monégasque va bel et bien quitter le club de la capitale pour rallier le Qatar et plus précisément le club d’Al-Arabi SC.

La nouvelle nous parvient de RMC. Alors qu’il possédait encore une année de contrat avec le PSG et que son prêt du côté du RB Leipzig ne s’est pas révélé concluant en 2022-2023, Abdou Diallo ne sera très bientôt plus rouge et bleu. Le joueur, en discussions avancées avec Al-Arabi depuis plusieurs jours, aurait finalement trouvé un accord contractuel avec l’écurie qatarie. Le Sénégalais serait donc sur le point de parapher un contrat de quatre saisons. Un transfert qui devrait, en outre, lui permettre de mettre en place des projets pour son association basée à Dakar au sein de laquelle il accompagne de jeunes étudiants. En revanche, RMC ne précise pas si le PSG recevra, ou non, une indemnité en contrepartie.