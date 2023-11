Ce mardi soir, le PSG a une nouvelle fois vécu une soirée compliquée à l’extérieur en Ligue des champions avec une défaite logique face à l’AC Milan (2-1).

Le PSG n’y arrive décidément pas à l’extérieur dans les gros chocs de Ligue des champions. Alors qu’ils avaient pour objectif de reprendre leur première place du groupe et de faire un pas supplémentaire pour une qualification en 8es de finale de Ligue des champions, les Rouge & Bleu ont craqué sur la pelouse de San Siro face à l’AC Milan (2-1). Battu dans l’intensité, les Parisiens n’ont jamais été en mesure de renverser la rencontre en seconde période.

Les notes du PSG : Donnarumma 6 – Hakimi 2, Marquinhos 3, Skriniar 3, L.Hernandez 4 – Dembélé 5, Zaïre-Emery 5, Ugarte 2, Vitinha 4.5 – Mbappé 3, Kolo Muani 2

Le PSG une nouvelle fois battu dans l’intensité

Si le score est moins sévère que lors de l’humiliation subie à Newcastle (4-1), les lacunes parisiennes ont une nouvelle fait surface dans une rencontre à intensité. L’ensemble de l’équipe a subi face à l’impact des Milanais notamment sur les percées de Loftus-Cheek ou encore Rafael Leão, intenable pendant toute la rencontre et qui a mis en grande difficulté Achraf Hakimi. Une nouvelle fois aligné en attaque, Randal Kolo Muani n’a pas existé pendant 60 minutes avec seulement 25% de duels gagnés (1/4), 67% de passes réussies (6/9) et 6 ballons perdus.

Un milieu de terrain dépassé

Et encore une fois, le milieu de terrain n’a pas tenu face à l’intensité. Si Warren Zaïre-Emery a été assez transparent et que Vitinha a tant bien que mal réussi à faire face au pressing adverse, de son côté, Manuel Ugarte est complètement passé à côté de sa rencontre. Pas au mieux physiquement, l’Uruguayen a été dépassé dans tous les duels et a surtout peu pesé dans l’impact et les récupérations de ballon. Il a grandement souffert face à Loftus-Cheek. Les remplaçants, Fabian Ruiz et Lee Kang-In n’ont pas fait mieux, mis à part une frappe sur le poteau du Sud-Coréen en fin de rencontre. Preuve une nouvelle fois que la jeunesse de ce milieu de terrain peut être un défaut pour le PSG en Ligue des champions.

Donnarumma évite l’humiliation

Il était l’homme au centre de cette rencontre. Dans un accueil très hostile pour son retour à San Siro, Gianluigi Donnarumma a bien résisté à la pression. S’il a repoussé le tir d’Olivier Giroud avant le but de Rafael Leão, le portier parisien a surtout évité une plus lourde défaite à sa formation avec un total de 6 arrêts.