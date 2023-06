Accélération dans les discussions entre Thuram et le PSG dans les prochains jours ?

Cet été, le PSG compte renforcer son effectif afin de pouvoir être compétitif et atteindre ses objectifs. Après Asensio, le club de la capitale aimerait faire signer Marcus Thuram. Les discussions pourraient s’accélérer dans les prochains jours.

Le PSG est actif sur le marché des transferts alors que le mercato n’est pas encore ouvert. Dans les prochaines heures voire jours, le club de la capitale devrait officialiser les arrivées de Marco Asensio et Manuel Ugarte. Les deux joueurs, qui ont passé leur visite médicale et signé leur contrat hier soir, pourraient rapidement être rejoints par Marcus Thuram. En fin de contrat le 30 juin avec le Borussia Mönchengladbach, l’international français, qui a été contacté par les dirigeants parisiens, serait intéressé par le projet des Rouge & Bleu et plaît énormément au conseiller sportif du PSG, Luis Campos. Kylian Mbappé tente de le convaincre de faire le choix de rejoindre Paris.

A voir aussi : Le PSG face à la concurrence pour Marcus Thuram

Il aime le PSG

Selon les informations de Relevo, les discussions entre Marcus Thuram et le PSG pourraient s’accélérer dans les prochains jours. Les Parisiens aimeraient faire comme avec Marco Asensio dans le dossier de l’ancien guingampais. Le média sportif espagnol explique que l’Atlético de Madrid et des clubs italiens sont aussi intéressés par Marcus Thuram. De son côté, Loïc Tanzi – dans l’Equipe de Greg – a aussi évoqué ce dossier. Pour le journaliste, il est le profil recherché par les dirigeants du PSG depuis longtemps. « Dans son nouveau projet, le PSG annonce vouloir plus de Français dans l’effectif, avoir des joueurs libres pour respecter le fair-play financier et essayer de faire un grand coup sur un joueur comme Bernardo Silva et s’octroyer un peu plus de puissance financière sur un dossier comme ça. » Le journaliste indique que les premiers contacts ont eu lieu il n’y a pas si longtemps que ça. C’était juste après la fin du mercato hivernal. Mais elles se sont intensifiées ces dernières semaines. « Ça l’intéresse de venir, il attend encore un peu de savoir ce qu’il va se passer au PSG pour être sur que ce soit le bon choix. » Loïc Tanzi explique que le PSG lui propose un poste de numéro 9, poste où il veut jouer. « Je ne vois pas pourquoi il ne viendrait pas au PSG même s’il a une offre de l’Atlético de Madrid et de l’Inter. Cet hiver, il a refusé une énorme offre financière de Chelsea. C’est un Français, il aime le PSG, il aime la capitale. Je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas aujourd’hui« , conclut Loïc Tanzi.