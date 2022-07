Accord proche entre le PSG et Sassuolo pour Scamacca ?

À quelques semaines du premier match officiel de la saison 2022-2023 face au FC Nantes (Trophée des Champions, le 31 juillet), le PSG souhaite passer la seconde dans son mercato. Après avoir officialisé la venue de Christophe Galtier et avoir recruté Vitinha au milieu de terrain, les dirigeants parisiens sont proches d’obtenir un deuxième renfort lors de ce mercato estival. En effet, depuis plusieurs semaines, le board parisien négocie avec Sassuolo afin de s’attacher les services de Gianluca Scamacca (23 ans), sous contrat jusqu’en 2026.

Un transfert à 45M€ bonus compris ?

Réticent à l’idée de payer la somme de 50M€ demandée par les dirigeants italiens, le PSG pourrait finalement être proche d’un accord avec la formation de Serie A, avec une somme légèrement inférieure à celle demandée par les Neroverdi. En effet, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, Gianluca Scamacca est très proche de rejoindre le PSG. En effet, un nouveau rendez-vous sera programmé la semaine prochaine entre les différentes parties et un accord est proche entre le PSG et Sassuolo. Les deux clubs pourraient s’entendre pour un transfert de 40M€ plus 5M€ de bonus, soit un total de 45M€, d’après le quotidien transalpin. Ainsi, le board parisien aurait réussi à faire baisser légèrement le prix de 50M€ exigé par leurs homologues italiens. De son côté, l’attaquant de 23 ans s’était déjà mis d’accord avec les champions de France autour de son futur contrat. Il devrait notamment toucher un salaire de 3M€ par saison, qui augmentera au fil des années.

Statistiques 2021-2022 de Gianluca Scamacca