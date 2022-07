Le PSG négocie pour faire baisser le prix de Scamacca

Depuis plusieurs jours, Luis Campos s’active pour trouver les recrues qui répondront aux besoin du collectif. Le nouveau dirigeant parisien a déjà obtenu la signature du prometteur milieu portugais, Vitinha et va prochainement accélérer sur d’autres dossiers. Ainsi, Milan Skriniar (Inter Milan), Renato Sanches (LOSC) et Gianluca Scamacca (Sassuolo) sont les autres cibles pour renforcer le groupe des Rouge & Bleu. Concernant l’attaquant italien, il pourrait être la deuxième recrue officielle du mercato estival. En effet, ce lundi, Le Parisien avait annoncé qu’un accord entre Sassuolo et le PSG était proche pour un transfert à 50M€. Mais ce dossier serait finalement moins avancé que prévu.

Le PSG négocie toujours avec Sassuolo

En effet, comme le rapporte Gianluca Di Marzio, il n’y a pas encore d’accord entre le PSG et Sassuolo concernant le transfert de Gianluca Scamacca. En effet, « les négociations n’ont pas encore abouti à une conclusion définitive », rapporte le spécialiste du mercato. Toujours selon le journaliste italien, les dirigeants parisiens tentent de faire baisser le prix de l’attaquant de 23 ans et sont en contacts permanents avec leurs homologues italiens.

De son côté, Goal affirme que Gianluca Scamacca devrait rejoindre le PSG dans les jours à venir. Les discussions sont en bonne voie entre les différentes parties et le longiligne attaquant d’1m95 est en passe de rejoindre les champions de France. Toujours selon Goal, « le montant du transfert devrait se situer entre 40M€ et 50M€. »

Statistiques 2021-2022 de Gianluca Scamacca