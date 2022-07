Vitinha s’exprime pour la première fois depuis son arrivée au PSG

Vitinha est la première recrue estivale du PSG mais aussi la première sous l’ère Luis Campos. Le milieu de terrain portugais, élu meilleur jeune joueur de Liga Bwin, a été acheté pour la somme de 41 millions d’euros par le club de la capitale. Par ailleurs, l’ancien joueur du FC Porto a effectué hier ses premiers pas au Camp des Loges pour la reprise de l’entraînement. Pour la première fois depuis son arrivée, il se confie dans une interview accordée à RMC Sport. Il évoque ses objectifs, son style de jeu mais aussi les négociations avec Paris avant son transfert. Extraits choisis.

Jouer au PSG et en Ligue 1, un objectif ?

« Oui, c’était l’un de mes objectifs. Le championnat français est très compétitif, un peu physique, très rapide dans le jeu. Et on va voir comment je réagis face à ces caractéristiques de jeu. Et comme je l’ai déjà dit quand j’ai signé pour le Paris SG, je veux aussi imposer un peu mon jeu, imposer un peu ma façon de jouer, pour que je sois important ».

Son style de jeu

« J’aime avoir le ballon, organiser, penser le jeu, créer. Dernièrement, notamment au cours de l’année qui vient de s’écouler, j’ai ajouté à cela ce que je n’avais pas autant avant: la partie défensive, l’agressivité, la réaction à la parte du ballon ».

Ce qu’il pense de Mbappé

« Il m’inspire que… j’ai envie d’atteindre son niveau. Il a un niveau incroyable, l’un des meilleurs du monde. Je vais tout faire pour atteindre ce niveau-là. Je suis dans le meilleur club pour le faire. Mais il manque beaucoup de travail pour le faire. Avec du travail, l’aide de l’équipe et la mienne aussi, je peux y arriver. C’est par ce prisme que je le vois, comme inspiration, c’est d’atteindre le niveau qui est le sien ».

Connaissait-il Galtier ?

« Je sais qu’il a été champion avec Lille, c’est son point culminant qu’on connait tous. Je sais qu’il est resté huit ans à Saint-Étienne et l’année dernière, il était à Nice, avec une bonne cinquième place. Il a fait du très travail et on va faire ne sorte pour cette année ce soit encore du bon travail. Le meilleur ».

L’aide de Pauleta

« Je peux vous révéler que Pauleta m’a appelé. Ce fut incroyable, il a été très sympathique. Il m’a proposé son aide pour tout ce dont j’avais besoin. Et bien sûr, j’ai aussi parlé avec mes coéquipiers, Danilo et Nuno Mendes ».

Les négociations avec Paris

« Les contacts avaient été pris il n’y a pas si longtemps. Je connaissais les intentions du PSG et ça s’est fait naturellement. Je suis très reconnaissant au président, Nasser Al-Khelaïfi, à Luís Campos, à tous ceux qui m’ont donné cette opportunité. Être ici est un privilège et je vais tout faire pour que ça se passe le mieux possible ».