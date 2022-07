Le PSG temporise pour Scamacca et pense à Ekitike

Si la piste menant à Gianluca Scamacca semble sérieuse, elle n’est pour autant pas promise à un aboutissement. En effet, selon les informations de RMC Sport, l’attaquant italien plaît énormément aux nouveaux décideurs du PSG, qui souhaitent s’attacher ses services, et estiment cette piste comme étant « très importante« . Cependant, les désirs de la nouvelle direction sportive du club de la capitale pourraient se heurter à la gourmandise de leurs homologues de Sassuolo. En effet, le club transalpin réclamerait 50 millions d’euros pour libérer son attaquant de 23 ans, un prix jugé trop élevé par le board Rouge & Bleu. Ces derniers, par le biais de Luis Campos, ont fait le déplacement en Italie ces derniers jours afin de rencontrer le joueur et son entourage dans le but de le convaincre de leur projet, toujours selon RMC Sport.

Scamacca, une piste qui en cache une autre ?

Nos confrères d’RMC Sport affirment par ailleurs que si la piste Scamacca semble compliquée, le PSG continue d’entretenir des contacts avec l’entourage d’un autre attaquant : Hugo Ekitike. Le nom du joueur du Stade de Reims est lié au Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines maintenant, en parallèle de celui de Gianluca Scamacca.

Selon les derniers échos émanant d’Italie et notamment du journaliste spécialisé sur le mercato, Fabrizio Romano, Luis Campos serait un grand fan d’Hugo Ekitike, et souhaiterait attendre des départs dans son effectif avant de pouvoir avancer ses pions en ce qui concerne le Rémois de 20 ans.