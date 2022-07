Cette semaine était marquée par le reprise de l’entraînement au PSG. Une rentrée des classes remarquée avec notamment la présence du nouvel entraîneur parisien, Christophe Galtier. Mais certains membres de l’effectif doivent encore patienter avant de retrouver le Camp des Loges. En effet, comme évoqué par certains médias, quelques joueurs – et notamment les jeunes – vont reprendre le chemin de l’entraînement la semaine prochaine. De son côté, Edouard Michut était attendu au centre d’entraînement ce mercredi afin de discuter avec Luis Campos au sujet de son avenir. Cependant, comme révélé par RMC Sport, le milieu de terrain ne s’est pas présenté à cet entretien.

« Campos connaît les raisons de sa non-venue »

Alors que la raison n’était pas encore connue, le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi a contacté l’agent du joueur, Philippe Lamboley. Ce dernier a d’ailleurs indiqué que le nouveau conseiller football du PSG connaissait la raison de la non-présence du milieu de terrain 19 ans ce mercredi, sans donner plus de détails : « Édouard Michut est très attaché au Paris Saint-Germain, Luis Campos connaît les raisons de sa non venue, je n’ai rien de plus à dire. »

Sous contrat jusqu’en 2025 avec les Rouge & Bleu, Edouard Michut était grandement déçu de son temps de jeu la saison passée (7 matches avec le groupe professionnel). En mai dernier, l’entourage du joueur avait confirmé les envies de départ d’Edouard Michut : « Avant, l’excuse, c’était le groupe trop conséquent, après cela a été le changement d’entraîneur. Cela fait un an et demi qu’il attend, il n’y a pas d’impatience de sa part. On lui a vendu un projet, mais s’il n’y a pas de projet. Le traitement [d’Edouard Michut, ndlr] est catastrophique. » Reste désormais à savoir si l’arrivée de la nouvelle direction va redistribuer les cartes au sujet de l’avenir du Titi.

Temps de jeu 2021-2022 d’Edouard Michut