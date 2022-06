Vitinha, jeune milieu de terrain du FC Porto (22 ans) devrait être, sauf retournement de situation de dernière minute, la première recrue du PSG lors de ce mercato estival. Alors qu’un accord a été trouvé entre les dirigeants parisiens et le joueur pour un contrat de cinq ans depuis plusieurs jours, les discussions entre les deux clubs s’éternisent. Les Rouge & Bleu sont d’accord pour payer la clause libératoire de l’international portugais, qui s’élève à 40 millions d’euros, mais Paris aimerait la payer en plusieurs fois alors que le club lusitanien souhaite récupérer l’intégralité de la somme cet été.

Le FC Porto prêt à revoir ses demandes pour le paiement de la clause

Dans son édition du jour, l’Equipe indique que Vitinha se rapproche de plus en plus du PSG. Les deux clubs sont sur le point de trouver un accord pour la signature du joueur jusqu’en 2027. « Cet accord pourrait survenir aujourd’hui ou demain« , assure le quotidien sportif qui indique que le champion du Portugal aurait trouvé un compromis avec le club de la capitale pour un paiement en deux fois. De son côté, Record confirme que ce transfert est imminent. Porto souhaite conclure le deal d’ici demain afin de pouvoir l’intégrer à l’exercice 2021-2022. Enfin, RMC Sport indique que le PSG doit mener de nouvelles négociations avec Porto durant les deux jours qui viennent au sujet du paiement de la clause libératoire de Vitinha. « L’accord total est attendu dans les 48 heures.«