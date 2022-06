C’était dans l’air depuis quelques semaines et c’est désormais officiel. Le PSG a paraphé un contrat de plusieurs saisons avec Qatar Airways pour son principal sponsor maillot. La compagnie aérienne va ainsi remplacer ALL, dont le contrat prend fin le 30 juin. Le club de la capitale a officialisé cette nouvelle via un communiqué. Depuis février 2020, Qatar Airways était déjà un partenaire premium du PSG avec un contrat qui courait jusqu’en 2023. Dans leur communiqué, les Rouge & Bleu que c’est un contrat pluriannuel. Le nom de la compagnie aérienne apparaîtra sur les maillots des équipes professionnelles masculine et féminine, et des jeunes En marge de l’annonce de ce nouveau sponsor maillot, le PSG a dévoilé sa tunique domicile pour la saison 202-2023. Cette dernière est bien bleu avec une large bande blanche et des liserés rouges autour du blanc avec le logo Nike et celui du PSG au centre.

Un sponsor qui pourrait rapporter entre 60 et 70M€ par an

Si les chiffres de ce partenariat avec Qatar Airways n’ont pas été annoncés, ce contrat pourrait rapporter entre 60M€ et 70M€ par an au PSG, d’après les dernières informations de L’Equipe. De son côté, ALL pourrait toujours rester un partenaire du club mais avec un engagement financier moindre.