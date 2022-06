Après des débuts tonitruants sous le maillot du PSG en 2019, Mauro Icardi a petit à petit baissé en régime pour finalement ne plus apparaître dans la rotation de Mauricio Pochettino en fin de saison. Ses problèmes extra-sportifs ont aussi plombé sa saison 2021-2022 avec les Rouge & Bleu. L’Argentin (29 ans) aura joué 30 matches pour 13 titularisations et 1310 minutes de jeu. Il n’aura marqué que cinq buts, dont deux qui ont offert la victoire contre Lyon dans les arrêts de jeu et le match nul contre Lorient dans les dernières minutes du match.

Monza viserait Mauro Icardi mais…

Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ancien milanais souhaite poursuivre l’aventure au PSG. Mais le club n’est pas de cet avis et aimerait le vendre cet été. Même s’il garde une côte en Italie, ce dossier s’annonce compliqué, ses performances sur ces deux dernières années n’aidant pas, en plus de son salaire. Un club serait bien intéressé mais cela risque d’être ardu. Monza, tout juste promu en Serie A, veut réaliser un gros mercato pour rester en première division italienne. Adriano Galliani, directeur général de Monza a évoqué cette rumeur. « Ce sont des joueurs qui ont des salaires et représentent un coût hors de portée, mais je ne me rappelle pas avoir dit que c’était impossible« , lance Galliani dans des propos relayés par Sport Mediaset. Véritable piste ou parole en l’air ? Réponse dans les prochaines semaines.