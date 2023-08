Accord trouvé entre le PSG et Benfica pour Gonçalo Ramos

Cet été, le PSG est à la recherche d’un numéro 9. Il semble que les Rouge & Bleu ont trouvé leur attaquant de pointe en la personne de Gonçalo Ramos.

Lors de ce mercato estival, même s’il a déjà recruté huit joueurs, le PSG avait encore deux postes à renforcer. Celui d’ailier droit et celui d’avant-centre. Pour le premier, les dirigeants parisiens ont misé sur Ousmane Dembélé, qui devrait très prochainement être officialisé. Pour le deuxième, il semblerait que l’heureux élu se nomme Gonçalo Ramos. L’international portugais faisait partie de la liste des joueurs ciblés comme Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, Harry Kane, Dusan Vlahovic ou bien encore Rasmus Højlund. Hier, plusieurs indiquaient que les Rouge & Bleu avaient mis un coup d’accélérateur dans le dossier du joueur du Benfica et qu’une proposition avait même été formulée autour de 65 millions d’euros plus 15 millions d’euros de bonus.

A voir aussi : Les prochaines heures décisives pour Gonçalo Ramos ?

Un transfert qui ne ferme pas la porte aux pistes Barcola et Kolo Muani

Ce jeudi matin, A Bola explique que cette offre du PSG a été acceptée par le club lisboète. Le quotidien sportif portugais indique que l’officialisation du transfert de l’international lusitanien pourrait même être pour ce jeudi. Une chose est sûre, il ne participera pas à la Supercoupe du Portugal contre le FC Porto mercredi. De son côté, Santi Aouna explique que le PSG a trouvé un accord de principe avec Benfica autour de 80 millions d’euros bonus compris pour Gonçalo Ramos. Il reste les derniers détails à régler. Le joueur signera un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu. Le journaliste pour Foot Mercato indique que « son nom ne faisait pourtant pas encore l’unanimité il y a quelques jours, mais Luis Campos avait fait le nécessaire pour avancer vite. » Malgré cette future arrivée, cela ne ferme pas la porte à d’autres arrivées. En effet, les pistes Bradley Barcola et Randal Kolo Muani sont toujours ouvertes. En ce qui concerne le joueur de l’OL, une nouvelle offre a été transmise. Pour l’international français, les discussions se sont intensifiées ces derniers jours. « La volonté étant de recruter ces trois joueurs offensifs, en plus d’Ousmane Dembélé« , conclut Santi Aouna. L’Equipe confirme aussi que Gonçalo Ramos devrait être un joueur du PSG. « Si tout se passe bien dans ces fins de négociations, le Portugais (22 ans) devrait être parisien au plus tard la semaine prochaine« , indique le quotidien sportif.