Achraf Hakimi absent de l’entraînement avant PSG / Nantes

À l’aube de la quinzième journée de Ligue 1 Uber Eats face au FC Nantes, le Paris Saint-Germain annonce l’absence d’Achraf Hakimi à l’entraînement collectif.

Petit coup de frayeur pour Achraf Hakimi qui n’a pas participé à l’entraînement ce matin. À la veille de la quinzième journée de Ligue 1 Uber Eats face au FC Nantes, le Paris Saint-Germain communique sur l’absence de son latéral droit à la séance collective pour des raisons personnelles. Parmi les trois finalistes au Ballon d’Or Africain, le Marocain pourrait ne pas être convoqué dans le groupe de Luis Enrique pour la rencontre de demain soir face aux Canaris.

Une absence de longue durée ?

En cas d’absence ce week-end, Achraf Hakimi rejoindrait Presnel Kimpembe dans la liste des défenseurs manquants, et laissera la porte ouvert à Nordi Mukiele ou Carlos Soler. Alors que Marquinhos n’est plus inscrit dans le bulletin médical, la défense centrale pourrait se retrouver, afin de libérer le couloir. En espérant rien de grave et un retour rapidement dans le groupe.