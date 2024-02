Encore sous contrat jusqu’en 2026, Achraf Hakimi n’a pas l’intention de quitter le PSG cet été. Le club parisien a même pour ambition de prolonger l’international marocain.

Arrivé au PSG à l’été 2021 contre une somme de 60 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan, Achraf Hakimi est devenu un élément important de l’effectif parisien. Et alors que son coéquipier et ami proche Kylian Mbappé va quitter les Rouge & Bleu à l’issue de la saison, l’avenir du Marocain était incertain selon quelques rumeurs. Mais finalement, le joueur de 25 ans compte bien poursuivre l’aventure sous les cieux parisiens.

Le Real Madrid et Manchester City attentifs à la situation d’Hakimi

Comme le rapporte AS, Achraf Hakimi n’a pas l’intention de quitter le PSG cet été et n’a pas demandé son départ. Le natif de Madrid aurait pour ambition d’aller au bout de son contrat avec le club de la capitale, qui prendra fin en juin 2026. Mais de leur côté, les dirigeants parisiens auraient pour objectif de prolonger le bail de l’ancien de l’Inter. « Le club a déjà informé les représentants du latéral droit de son intention de discuter d’un nouveau contrat, mais les discussions n’ont pas encore commencé », précise le quotidien madrilène. Aucune réunion n’a encore eu lieu entre les deux parties pour discuter de ce sujet. L’été dernier, Achraf Hakimi avait des doutes sur son avenir en raison du flou entourant le projet parisien avec le départ de nombreuses stars (Sergio Ramos, Marco Verratti, Lionel Messi et Neymar Jr). Cependant, le latéral droit a été rassuré par l’arrivée de Luis Enrique sur le banc de touche. Le technicien espagnol lui donne une grande importance dans son schéma de jeu.

Mais si le PSG veut prolonger Achraf Hakimi, il devra se méfier des clubs intéressés par le numéro 2 parisien. En effet, toujours selon AS, le Real Madrid, son club formateur, serait intéressé par un retour du joueur de 25 ans. Avec les fins de contrat de Dani Carvajal en 2024 et Lucas Vazquez en 2025, le club merengue va se pencher sur le recrutement au poste de latéral droit et pourrait être intéressé par la venue d’Achraf Hakimi à l’été 2026. Autre grand d’Europe qui garde un œil sur l’international marocain, Manchester City. Déjà intéressés l’été dernier pour compenser un possible départ de Kyle Walker vers le Bayern Munich, les Skyblues surveillent la situation du joueur du PSG. D’autres formations sont aussi intéressées mais le salaire du joueur (environ 12 millions d’euros par an) est perçu comme un frein. « Mais ce choix interviendra en 2026, selon les réflexions actuelles du joueur et de son entourage. D’ici là, il veut poursuivre son succès au PSG », conclut la publication espagnole.