Aguerd : « Il ne faut pas avoir peur de jouer contre le PSG »

Demain soir (21 heures, Prime Video), le Stade Rennais se déplace sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le PSG dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Nayef Aguerd – le défenseur central breton – a donné les clés pour que son équipe réussisse un résultat à Paris.

« Ce sont des joueurs de qualité, ils ont beaucoup de talents. On a montré pas mal de fois contre eux qu’on était capable de les mettre en difficulté et surtout lors du match aller ici à Rennes, rappelle l’international marocain en conférence de presse. Il faut aller là-bas avec confiance, il ne faut pas avoir peur de jouer contre eux. On sait qu’au Parc, ce n’est pas la même équipe mais on est prêt. Parler du match avec Hakimi ? Pas trop. On avait parlé du match aller juste après le match parce qu’on prenait l’avion ensemble. Mais pendant la CAN, on en a parlé vite fait. Il aime bien taquiner un peu. Il a dit qu’ils sont prêts, nous aussi on est prêt. […]Si demain on ne fait pas un bon match contre le PSG, on ne va pas parler du match aller. Le plus important est de répondre présent demain.«