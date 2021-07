Aiello et la possible répercussion en termes d’image sur le PSG

Le PSG est en train de marquer les esprits avec son mercato XXL qualitativement (Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Sergio Ramos recrutés). Et ce n’est peut-être pas fini, le nom de Paul Pogba circulant fortement. Pour David Aiello journaliste de la chaîne L’Equipe et RTL, il ne faudrait pas que le mercato parisien finisse par écœurer.

“Le PSG gagne quoi en recrutant Sergio Ramos ? De l’expérience forcément. 35 ans, quatre Ligue des champions, Coupe du monde, Euro… il a tout gagné. Il a une personnalité qui manque peut-être au vestiaire. Beaucoup de charisme. Beaucoup d’autorité. Il l’avait de fait au Real Madrid avec l’ancienneté. Son palmarès et son aura lui donneront aussi cette légitimé au PSG. Il vient essentiellement pour cela parce qu’on ne peut pas dire que la charnière centrale parisienne était le point faible de l’équipe. Mais il manquait un leader charismatique dans ce projet là”, a commenté le journaliste au micro de RTL. “Pour la Ligue 1 c’est un coup formidable parce que c’est un des joueurs les plus emblématiques de ces 20 dernières années. Il a une notoriété incroyable. Il est dans le top 5. Après j’ai quelques réserves. Je ne suis pas sûr que le vestiaire du PSG soit harmonieux avec cette arrivée. Elle peut aussi créer des tensions. On verra s’il est diplomate, s’il peut arrondir les angles, s’il peut aider Pochettino ou s’il s’inscrit dans le clan hispanophone. On va voir s’il se place au dessus de la mêlée. Et Pogba ? Il y a un côté un peu bling-bling qui m’inquiète. Finalement on s’est fait à l’idée que le Qatar injectait beaucoup d’argent dans le PSG. Parce que ça permet à la Ligue 1 de briller un peu au niveau européen, d’exister. Et ça rend le championnat de France un peu attractif. Avec cette accumulation de noms ronflants, l’argent qui coule à flots, il peut y avoir une répercussion en termes d’image. Si le PSG parvenait enfin à gagner la Ligue des champions on pourrait lui dire : “Ah oui, évidemment, mais comme ça c’est trop facile !”