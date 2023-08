Aïssatou Tounkara s’engage chez les Féminines du PSG

Les Féminines du PSG ont enregistré une nouvelle arrivée ce lundi avec la défenseure Aïssatou Tounkara qui s’est engagée jusqu’en 2025.

À l’instar de l’équipe masculine, les Féminines du PSG s’activent pour renforcer leur effectif pour la saison 2023-2024. Après Katarzyna Kiedrzynek, Viola Calligaris, Nicole Payne, Thiniba Samoura et Ana Vitoria, le club parisien a annoncé la signature d’Aïssatou Tounkara en provenance de Manchester United. Après quatre saisons à l’Atlético de Madrid et un an en Angleterre où elle aura très peu joué (6 matches), l’internationale française de 28 ans retrouve la D1 Arkema après un passage au Paris FC entre 2010 et 2018 (ex FCF Juvisy Essonne). Aïssatou Tounkara a paraphé un contrat jusqu’en juin 2025 et compensera la nouvelle absence de Paulina Dudek, qui souffre d’une nouvelle rupture du ligament croisé du genou droit.

À voir aussi : Paulina Dudek une nouvelle fois touchée au ligament croisé

« Tous les éléments sont réunis pour pouvoir bien m’intégrer au projet »

Pour le site officiel du club, Aïssatou Tounkara a exprimé sa joie de rejoindre les Rouge & Bleu : « C’est une immense fierté de signer à Paris. Je suis née à Paris, c’est la ville où j’ai grandi. Je suis donc très heureuse (…) Dès que j’ai su que le Paris Saint-Germain était intéressé, j’ai compris que ce serait une belle opportunité pour moi. Je me rapproche de ma famille et je viens dans un grand club. Tout est réuni pour que ça se passe bien (…) C’est un club très ambitieux avec un bon effectif et de très bonnes joueuses. Le staff est aussi performant. Tous les éléments sont réunis pour pouvoir bien m’intégrer au projet et essayer d’atteindre nos objectifs. Pourquoi pas aller chercher un titre… Et puis je connais quelques joueuses comme Karchaoui, Geyoro, Katoto, Calligaris avec qui j’ai joué auparavant et bien d’autres encore. Revenir en France et signer ici, ça va forcément faciliter mon intégration. »