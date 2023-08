Antoine Griezmann ne rejoindra pas le PSG cet été

Malgré certaines rumeurs qui envoyaient Antoine Griezmann au Paris Saint-Germain, le spécialiste mercato Fabrizio Romano a vite refroidi les doux rêves de certains supporters parisiens. Le colchonero restera à l’Atletico l’année prochaine.

Après dix arrivées dans la capitale et une opération de dégraissage entamée avec les départs de Neymar, Leandro Paredes et Renato Sanches et les potentielles ventes de Marco Verratti et Hugo Ekitike, le PSG cherche à conclure son mercato en beauté avec plusieurs acquisitions sur le front de l’attaque. Si Randal Kolo Muani et Bradley Barcola s’avèrent être les priorités, une rumeur venue du média turc Fanatik relayait un intérêt du PSG pour Griezmann. Toujours selon le média turc, un intérêt notamment expliqué par Kylian Mbappé qui aurait soufflé à la direction parisienne le nom de son coéquipier en Bleus.

Si Antoine Griezmann paraît être le coup parfait pour le club de la capitale, au vu des manquements dans l’effectif de Luis Enrique et surtout au vu de ses qualités et de son prix – une clause à hauteur de 25M€ -, la rumeur n’est pas en voie de dépasser le simple statut de rumeur. Sur la plateforme The Residency, qui permet aux personnalités du foot de chatter en direct avec leur communauté, l’insider Fabrizio Romano a indiqué que le joueur de l’Atletico ne bougerait pas cet été.

Malgré le bon profil qu’aurait été Antoine Griezmann dans ce Paris Saint-Germain, sans surprise, l’opération n’aboutira pas. Même si la rumeur n’a probablement jamais été d’actualité, la direction parisienne doit se focaliser sur ses autres cibles potentielles, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola en l’occurrence. Selon les informations de RMC Sport sorties hier, le PSG a formulé une deuxième offre de 70M€ pour l’attaquant de l’Eintracht Francfort. Pour la pépite lyonnaise, le club de la capitale attend que Lyon fixe son prix.