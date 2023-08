Al Hilal prêt à rencontrer Neymar Pai pour un transfert

Un feuilleton de plus dans l’été mouvementé du PSG. Après Messi parti libre, Mbappé dans le loft, c’est Neymar qui est sur le départ. Al Hilal se montre très intéressé.

Comme un feuilleton ne vient jamais seul, c’est au tour de Neymar de faire parler de lui. Selon plusieurs sources espagnoles, confirmées par L’Equipe et Foot Mercato, le Brésilien aurait demandé son départ. Information démentie par le père de Neymar en personne qui n’hésite pas à vivement tacler le quotidien français en le renommant « L’Efake« . Même son de cloche pour Fabrizio Romano qui dément que Neymar aurait demandé son départ. Le feuilleton semble malgré tout persister malgré le démenti du clan brésilien. Santi Aouna, Damien Degorre et Loïc Tanzi font eux part d’un intérêt prononcé de l’Arabie Saoudite pour attirer Neymar qui, selon nos confrères, voudrait partir. Le joueur souhaiterait avant tout rester en Europe dans un club et privilégie le FC Barcelone. Cependant il subsiste beaucoup de doutes sur la capacité financière du club catalan a pouvoir accueillir Neymar.

Image : psg.fr

Après avoir tenté de recruter Messi et Mbappé, Al Hilal se jette pour récupérer Neymar. Le club saoudien a déjà proposé un contrat à 500M€ pour La Pulga et 700M€ pour le Français, nul doute que l’offre pour attirer « Ney » sera conséquente. Une délégation saoudienne est prête à se rendre à Paris pour discuter avec Neymar Pai, père et agent du meneur de jeu parisien, dans le cadre d’un transfert. Malgré ça, le joueur de brésilien entend bien rester en Europe et n’envisage pas de rejoindre le Golfe. Avec la Copa America 2024 et la Coupe du Monde 2026 toujours en tête, Neymar souhaite rester compétitif en cas de départ du PSG. Difficile donc de l’imaginer ailleurs qu’au Paris Saint-Germain ou au Barça qui sont aujourd’hui les deux pistes privilégiées. Malgré tout, selon Fabrice Hawkins, la tendance est à ce qu’il reste au PSG.