PSG : Quel sort réservé aux jeunes du Groupe Elite ?

Afin d’intégrer au mieux ses jeunes joueurs, le PSG a créé le Groupe Elite. Ce dernier consiste à faire s’entraîner les jeunes du centre de formation avec les professionnels dans le but que les titis parisiens côtoient le haut niveau sur les pelouses du Campus PSG.

Depuis la saison dernière et la création du Groupe Elite, certains titis parisiens côtoient le groupe professionnel quasiment au quotidien. Cependant, des éléments de ce groupe réduit pourraient retourner avec la catégorie U19 malgré l’espoir de grimper dans la hiérarchie. En effet, selon les dernières informations de Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, « Serif Nhaga, Noah Lemina et Ilyes Housni s’entraînent avec les U19 depuis leur retour du Japon« . Les trois titis parisiens, notamment Noah Lemina, pouvaient espérer une place aux côtés des professionnels sur les pelouses du Campus PSG de Poissy (78). En effet, le jeune attaquant a su se distinguer au cours du Japan Tour 2023 et depuis le début de la préparation globalement. Notre confrère Fabrice Hawkins affirme également que Louis Mouquet sort du Groupe Elite. Le jeune gardien de but ne rejoint cependant pas les U19 mais directement le groupe des lofteurs. Tout cela est le résultat de décision du staff de Luis Enrique.

🔴 NEWS : Noha Lemina, et d’autres titis, évolueront finalement avec les U19 du PSG. Il était initialement prévu avec le groupe élite.



Cela pourrait influer sur son avenir, lui qui souhaitait rester à Paris ⏳🇫🇷



Sur le même sujet, le twittos @Djaameel_ affirme également que Noah Lemina retrouve la catégorie U19, « alors qu’il était initialement prévu avec le groupe élite« . Par ailleurs, cette décision du staff de Luis Enrique pourrait influer sur la décision initiale de Noah Lemina qui était de rester au Paris Saint-Germain. Toujours selon @Djaameel_, Ethan Mbappé a lui su préserver sa place au sein du Groupe Elite, et donc aux côté des professionnels.