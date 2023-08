Après avoir quasiment bouclé l’arrivée de Neymar Jr, le club saoudien d’Al-Hilal veut également attirer Marco Verratti et va accélérer dans les jours à venir.

Le PSG a décidé de donner un nouveau tournant à son projet. Avec l’arrivée de huit recrues et d’un nouveau coach (Luis Enrique), le club parisien veut mettre un terme à la politique des stars et le remplacer par un collectif fort et soudé. Et après les départs libres de Lionel Messi et Sergio Ramos, deux autres cadres pourraient quitter les Rouge & Bleu cet été. Si Neymar se dirige vers l’Arabie saoudite et Al-Hilal, le club saoudien veut attirer un cadre important des Rouge & Bleu : Marco Verratti.

À voir aussi : Mercato PSG : L’Europe aux aguets pour signer Marco Verratti

Al-Hilal ne lâche pas Marco Verratti

Arrivé au PSG en 2012, l’Italien de 30 ans a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026. Mais après une décennie passée au sein du même club, le champion d’Europe 2020 est ouvert à un départ. Selon certaines sources, le joueur aurait même déjà trouvé un accord contractuel avec le club d’Al-Hilal mais l’ancien de Pescara préfèrerait tout de même poursuivre sa carrière en Europe, où le FC Barcelone et le Bayern Munich auraient montré un intérêt ces derniers jours. Pas de quoi effrayer Al-Hilal qui compte bien revenir à la charge. En effet, comme le rapporte le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi, la formation basée à Riyad espère finaliser l’arrivée de Marco Verratti dans les semaines à venir. On rappelle que l’Arabie saoudite clôturera son mercato le 20 septembre prochain. Mais pour espérer s’attacher les services du milieu de terrain, Al-Hilal devra mettre le prix. En effet, le club de Saudi Pro League avait récemment fait une proposition de 40M€ aux Rouge & Bleu, refusée immédiatement par le board parisien qui en attendrait 70-80M€.