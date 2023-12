Le PSG a obtenu sa qualification pour les 8es de finale de Ligue des champions grâce à son match nul sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1). Un soulagement pour Nasser al-Khelaïfi.

Le PSG s’est fait peur mais a obtenu l’essentiel, une qualification pour les 8es de finale de Ligue des champions. Grâce à leur résultat nul face au Borussia Dortmund (1-1), conjugué à la victoire de l’AC Milan sur la pelouse de Newcastle (1-2), les Parisiens ont conservé leur deuxième place au classement. Après la rencontre, le président des Rouge & Bleu, Nasser al-Khelaïfi, a exprimé son soulagement après cette qualification, au micro de Canal Plus et RMC Sport.

La qualification, un soulagement

« Bien sûr, l’objectif était de finir premier du groupe, mais c’est bien on est qualifiés. Il y avait beaucoup de situations compliquées à Millan (2-1) et Newcastle (4-1). Aujourd’hui, on méritait de gagner ce match, je pense qu’on a vraiment fait un grand match. On a eu beaucoup d’occasions pour marquer (le deuxième but) mais on ne l’a pas fait. On est contents de la qualification quand même parce qu’on est qualifiés. Le groupe était très difficile. On est satisfaits. »

Sent-il cette équipe en progrès ?

« On est contents du nouveau style avec notre entraîneur Luis Enrique. Il fait du très bon travail sur le style de jeu offensif. C’est ce qu’on veut. Le coach est vraiment motivé. On a signé avec lui pour un jeu offensif. Certains matches on peut les gagner et d’autres non, on a beaucoup d’occasions mais c’est le football. »

La performance de Zaïre-Emery

« Warren Zaïre-Emery est un magnifique joueur, je suis fier de lui. Il est Parisien et veut rester ici, il est important. Il a fait un grand match. »