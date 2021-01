Amazon va-t-il participer demain à l’appel d’offres partiel de la Ligue 1 pour le compte de Prime Vidéo ? C’est une des grandes questions du moment. Des sessions de nuit du prochain Roland-Garros, des matches de Ligue des champions en Italie ou en Allemagne, 20 matches de Premier League autour des fêtes de Noël, etc, l’ogre du net se lance dans le sport. Dans la Ligue 1 aussi ? Rien n’est moins sûr à écouter Alex Green, le patron des sports d’Amazon Europe, dans L’Equipe. “Je ne pense qu’à une chose, ce qui a du sens pour Amazon. Et Roland-Garros est le bon moyen pour nous de commencer la diffusion du sport sur le marché français. Il n’y a rien d’autre à dire à propos du football français. Le nom d’Amazon utilisé pour effrayer la concurrence et essayer de faire monter les prix ? Ils font ce qu’ils veulent. Mais je n’aime pas trop quand les gens parlent de nous, j’estime que ce n’est pas nécessaire… En tout cas, cela n’influe pas sur nos prises de décision car, à la fin, le seul juge de notre stratégie, de nos choix, ce sont les consommateurs. Et puis nos investissements sont tout à fait rationnels.“