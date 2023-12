Alexandre Letellier séquestré et cambriolé hier soir

Troisième gardien du PSG, Alexandre Letellier a été victime d’un violent cambriolage à son domicile cette nuit en compagnie de sa femme et de ses enfants.

Quelques mois après Gianluigi Donnarumma, un autre gardien du PSG a été victime d’un violent cambriolage cette nuit. Selon les informations du Parisien et de RMC Sport, Alexandre Letellier a été victime d’une tentative d’extorsion sous la menace d’une arme en réunion dans la nuit de lundi à ce mardi à son domicile à Hardricourt (Yvelines). Le troisième gardien parisien et sa femme ont été réveillés à deux heures du matin par le déclenchement de leur alarme, signalant une intrusion dans leur jardin, selon les informations recueillies par RMC. Le couple a immédiatement appelé la police. Malgré ça, les quatre malfaiteurs ont réussi à pénétrer dans la maison et séquestrer le couple et leurs deux jeunes enfants âgés de deux ans et six ans.

Sa femme frappée au visage

Les deux médias expliquent que les malfaiteurs ont menacé la femme et les enfants d’un couteau avant d’obtenir de l’argent et des bijoux. La compagne du gardien du PSG a reçu un coup de poing au visage, tandis qu’elle tenait son enfant de deux ans dans ses bras. Elle a même été menacée de mort, selon Le Parisien. « Les deux enfants n’ont, eux, pas été victimes de violences physiques de la part des malfaiteurs. » L’intervention rapide de la police a permis d’interpeller trois des quatre malfaiteurs. Le quatrième réussissant à prendre la fuite. Le quotidien francilien indique que lorsque le couple a tenté de contacter la police, les malfaiteurs leur ont demandé de couper la communication en les rassemblant dans une pièce de la maison.