Letellier : « On connaît l’amour et l’attachement que j’ai pour le PSG »

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin, Alexandre Letellier va poursuivre l’aventure dans son club formateur pour encore deux ans. En effet, les Rouge & Bleu ont officialisé sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2024 ce lundi après-midi. Le portier, qui a joué son premier match avec le club de la capitale lors de la dernière journée de Ligue 1 contre Metz (5-0), a dévoilé sa fierté de poursuivre l’aventure dans son club de cœur pour PSG TV.

Sa fierté de prolonger au PSG

« Je viens de prolonger mon contrat de deux saisons avec le club et je suis très content de continuer l’aventure à Paris. Je ressens de la fierté. C’est vrai que déjà c’est la deuxième fois que je prolonge, ce qui fera un contrat de 4 ans au total dans ce club. Et ce n’est un secret pour personne, on connaît l’amour et l’attachement que j’ai pour Paris. C’est donc une énorme une fierté de prolonger ici.«

Son rôle au PSG

« Le rôle de n°3 est d’abord de se tenir toujours prêt, car on ne sait pas ce qu’il peut arriver. Et puis c’est de toujours travailler, dans la bonne humeur, aider les coéquipiers. C’est un rôle qui n’est pas simple, mais il faut le connaître et se donner à fond pour que tout le monde soit dans des bonnes conditions. Et puis le but c’est surtout d’aider du mieux que possible les autres gardiens, les préparer du mieux que possible à la compétition.«

Son tatouage dédié à Paris, avec le Parc des Princes

« J’ai fait le Parc des Princes parce que je voulais garder un souvenir de la ville de Paris et surtout du club par lequel j’étais passé au centre de formation. Mais je l’ai fait sans même savoir que j’allais y retourner, bien évidemment. Quand tu passes par le centre de formation et que tu as cet amour du maillot et que tu es supporter, le Parc, c’est la magie et l’image du club. Voilà, ça, c’est une belle définition du club de cœur. Tu sais d’où tu viens, puis tu supportes le club de ta ville. Et moi, je me sens à la maison ici… Je pense que c’est important aussi, dans un club, d’avoir des joueurs qui viennent du centre de formation, qui ont toujours aimé leur club et qui ont l’amour du maillot, parce qu’on peut le transmettre à ceux qui viennent.«