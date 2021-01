Thomas Meunier s’en est allé l’été dernier du PSG, en fin de contrat, sans jouer le Final 8 de la Ligue des champions. Malgré quatre saisons à Paris, le latéral international belge de 29 ans aujourd’hui au Borussia Dortmund ne semble pas avoir laissé beaucoup de regrets. Est-ce à dire qu’Alessandro Florenzi, prêté par l’AS Roma, a fait oublier le Diable Rouge ? Non, juge l’ancien latéral du PSG Jimmy Algerino. A ses yeux Thomas Meunier est meilleur. C’est plutôt sa personnalité qui a posé problème.

“Je pense que Meunier est plus complet que Florenzi, surtout sur les plans athlétique et défensif. Il englobait beaucoup plus de qualités intrinsèques pour ce poste”, commente l’ancien latéral dans le journal Le Parisien. La L1 étant plus athlétique que la Serie A, Meunier avait la possibilité d’être plus costaud sur cet aspect-là. Pour Florenzi, cela peut poser un problème à partir du moment où l’équipe ne va pas défendre collectivement. Face au Bayern, où l’aspect athlétique est très prédominant, ça peut être handicapant. Après, contre des équipes comme Barcelone, qui ont un jeu plus basé sur la possession et la vitesse, ça devrait faire l’affaire. Sur l’aspect offensif, Florenzi a des capacités plus élevées. Avec ses centres et surtout le fait qu’il peut être buteur. Le vrai problème avec Meunier, ce sont d’abord ses blessures. Mais aussi sa personnalité, son caractère. Il a eu des sorties inopportunes qui ont créé des soucis au sein du club. Il ne s’est jamais intégré dans cette équipe, malgré toutes ses qualités.”