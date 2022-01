Si le PSG ne va pas se montrer très actif dans le sens des arrivées lors de ce mercato hivernal, l’objectif des dirigeants parisiens sera de dégraisser leur effectif pléthorique. Une premier départ a déjà été acté avec le prêt sans option d’achat de Rafinha à la Real Sociedad jusqu’en juin 2022. Et depuis plusieurs semaines, les médias font état d’un intérêt fort de la Juventus Turin pour Mauro Icardi, sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2024.

En effet, le club turinois voyait en l’attaquant argentin la solution idoine pour remplacer Alvaro Morata, qui était désireux de rejoindre le FC Barcelone. Mais avant de finaliser ce transfert, les Bianconeri souhaitaient trouver le remplaçant de l’Espagnol. Mais avec des grosses difficultés financières, l’équipe de Serie A faisait face à plusieurs obstacles dans ses recherches. Et ce mercredi en conférence de presse, Massimiliano Allegri a mis fin aux rumeurs envoyant Alvaro Morata au Barça. En effet, l’entraîneur de la Vieille Dame a confirmé que l’attaquant allait finalement rester à Turin lors de ce mercato. « Álvaro Morata reste ici. Il ne part pas en janvier. J’ai eu un entretien en face à face avec Álvaro et je lui ai dit : tu restes à 100 %. C’est un joueur qui l’année passée a marqué 21 buts, cette année déjà 7. C’est un joueur décisif. Le problème est qu’il lui manque un petit quelque chose. Nous avons discuté, je lui ai dit qu’il ne partirait pas car pour trouver un remplaçant de son calibre, il faut prendre 4 ou 5 attaquants. Il reste et il est motivé. Point. »

Un discours qui met également un gros coup de frein dans le dossier Mauro Icardi à la Juventus Turin. En effet, depuis de nombreuses semaines, les médias italiens ont annoncé un fort intérêt du club turinois pour le numéro 9 du PSG. Mais selon certaines sources, les dirigeants italiens souhaitaient un prêt tandis que les Rouge & Bleu privilégiaient plutôt un transfert sec. De plus, le journaliste italien Fabrizio Romano a indiqué, via son compte Twitter, qu’il n’y a pas eu d’avancées majeures à ce jour dans le dossier Icardi-Juventus.

