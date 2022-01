Le PSG a retrouvé la compétition ce lundi avec sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France face à Vannes (4-0). Cette rencontre aura permis aux Rouge & Bleu de se remettre en jambes avant les grandes échéances des prochaines semaines que ce soit en Ligue 1 mais aussi en Coupe d’Europe face au Real Madrid. Une rencontre pour laquelle Achraf Hakimi n’a pas participé, puisqu’il est actuellement avec la sélection nationale du Maroc pour disputer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui débutera dans les prochains jours.

Chaque semestre, l’Observatoire du football CIES publie ses nouvelles estimations sur la valeur marchande de chaque joueur du top 5 des championnats européens. Ces chiffres prennent en compte la dynamique du joueur, sa situation dans son équipe mais aussi contractuelle, ses performances, etc… En tête on retrouve le Madrilène Vinicius Jr (166 M€), suivi par le Citizen Phil Foden (152,6M€) et le Norvégien Erling Haaland (142,5 M€). Pour trouver trace d’un joueur du PSG, il faut aller jusqu’à la 15e place avec Achraf Hakimi (108,2M€). Gianluigi Donnarumma est de son côté à la 34e place, il est le premier gardien de but de ce classement (82 M€). Kylian Mbappé chute lui à la… 48e avec une valeur de 71M€. Cette baisse s’explique par le fait que l’attaquant parisien soit en fin de contrat dans seulement 6 mois. En prenant cela en considération, on se rend compte que sa cote reste très élevé ! Un peu plus loin en 66e position, on retrouve Marquinhos (60,9M€) et en 82e Neymar Jr (56,1 M€).