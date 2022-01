Lors de ce mercato hivernal, l’information qui fait la une quasi-quotidiennement du côté de l’Italie est celle qui concerne un départ potentiel de Mauro Icardi vers la Juventus. Mais les Turinois ne sont pas prêts à accepter (pour le moment ?) les conditions posées par le PSG sur ce dossier, à savoir un transfert sec de 30M€. Le club italien souhaiterait davantage un prêt pour les six prochains mois. Pour le journaliste Sébastien Tarrago, ce deal pourrait se réaliser à condition que chaque parti fasse des efforts.



« Icardi ? Il y a une chose sur laquelle on est tous d’accord, c’est que la Juventus est intéressée par le joueur ! Bon, la Juve ce n’est pas non plus le FC Clignancourt, même si le club ne met pas des gros salaires sur des joueurs. Mais oui le salaire ça compte, c’est le problème du PSG pour dégraisser quand il y a un soucis, le joueur ne veut pas quitter le club à cause de ça. Ça dépend maintenant de quels efforts ne veulent faire les clubs et le joueur, y compris le Paris Saint-Germain. Si tu considères qu’Icardi au PSG c’est terminé, alors ça veut dire que toi aussi en tant que club tu peux faire un effort et trouver des solutions ! Au prix de 30 millions d’euros et 800K euros de salaire est-il vendable ? À ces conditions ce n’est pas envisageable, non… »