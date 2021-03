Le PSG avait beaucoup à perdre ce week-end en tête du classement. Avec Monaco (victorieux 4-0 à Saint-Etienne), le champion de France en titre est gagnant après son 4-2 à Lyon. Avant la trêve internationale, le Paris Saint-Germain a repris la tête de la L1 avec une meilleure différence de buts que le LOSC. Toutefois, rien n’est fait après 30 journées. Un sentiment partagé par Jérôme Alonzo, ancien portier du PSG.

“Non, le Championnat n’est pas plié, et pour notre plus grand bonheur. Evidemment, le PSG a envoyé un signal. Peut-être qu’il y a un renoncement à Lyon. Lille a pris une claque aussi… Aujourd’hui, je vois quatre équipes qui se tirent la bourre, qui vont se rencontrer. Et puis je constate que le PSG n’est pas régulier comme à une certaine époque. Paris a envoyé un signal mais malheureusement pour lui le Championnat n’est pas plié”, a commenté Jérôme Alonzo lors de l’EDS. “Mais d’un risque de -6 points sur la tête de la L1, le PSG est passé premier quand même. Sur le plan mathématique, c’est une balle de break que Paris a rattrapé. Je pense que le PSG va être champion, mais qu’ils vont encore perdre un match ! Et puis le PSG, ils sont encore là, en vie, parce qu’ils ont un gardien de but qui leur a rattrapé 8 points cette saison… Cette saison, sans Navas, ils sont 25es… C’est la vérité, c’est statistique, c’est clinique. Ce gars-là tient en vie le club sur 2-3 mois. Sans sa parade à 4-2, je ne te dis pas les dix dernières minutes du match…”