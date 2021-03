Madar : “Lille, Lyon et Monaco n’ont plus l’habitude d’être premiers ou de jouer le titre”

Quand on veut avoir un point de vue critique ou très critique sur le PSG, il suffit de demander à Mickaël Madar, ancien attaquant passé par Paris de 1999 à 2001, et consultant désormais chez Canal Plus. Là, Mickaël Madar a plus de difficultés à critiquer après la nette victoire contre l’OL (2-4).

“Les Parisiens ont fait jusqu’à la 60e ce qu’on aime voir chez eux. Ils ont mis beaucoup d’intensité, d’agressivité, du pressing, contre-pressing, des transitions rapides vers l’avant. Après, encore une fois, je ne suis pas fan quand ils sont dans la gestion. Je préfère quand le PSG ne calcule pas et veut faire mal à l’adversaire et récupérer le plus haut possible. Les Parisiens, quand ils reculent, ils s’exposent trop vite”, commente le consultant dans Le Parisien. “Maintenant, il faut gagner le match à domicile contre Lille (le 3 avril), et tu auras fait le plus dur. Ce n’était pas gagné d’imaginer cela vu l’irrégularité du PSG depuis le début de saison. Lille garde-t-il encore des chances de battre le PSG ? Bien sûr, Nantes l’a fait, d’autres l’ont fait. Mais le truc, c’est que Lille, Lyon et Monaco n’ont plus l’habitude d’être premiers ou de jouer le titre à quelques journées de la fin. Il faut être fort dans la tête.”