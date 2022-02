J-1 avant le huitième de finale aller de Ligue des champions tant attendu entre le PSG et le Real Madrid, au Parc des Princes. Les Rouge & Bleu voudront profiter de ce match à domicile pour avoir un résultat positif avant la confrontation retour au Stade Santiago Bernabéu le 9 mars prochain. Et depuis le début de la saison, les deux équipes ont un parcours similaire en étant leaders de leur championnat sans forcer, une qualification assez tranquille pour la phase finale de Ligue des champions et une élimination en coupe nationale. De plus, les deux formations peinent à développer un jeu séduisant. À quelques jours de la rencontre, nous vous proposons un état de forme poste par poste du Real Madrid. Après le gardien et la défense ce dimanche, focus sur le milieu de terrain de la Casa Blanca

Un trio expérimenté au milieu mais perfectible sous pression

Depuis de nombreuses années, le Real Madrid peut compter sur un trio solide, talentueux et expérimenté dans son entre-jeu. En effet, Casemiro (29 ans), Toni Kroos (32 ans) et Luka Modric (36 ans) se connaissent parfaitement et enchaînent les saisons côte à côte. Et depuis son retour sur le banc madrilène l’été dernier, Carlo Ancelotti a continué à aligner ce trio qui apporte un équilibre au jeu madrilène. Jeu court, jeu long, maîtrise et circulation de balle, récupération, ce trio se complète parfaitement. Ils ont été alignés à quatre reprises dès le coup d’envoi lors de la phase de poules de Ligue des champions pour 4 victoires. Si Casemiro a récupéré de nombreux ballons lors de cette phase de groupes (34 ballons récupérés en 6 matches disputés), il apparaît en difficulté dans les duels (12 duels perdus sur 16) et commet quelques fautes évitables (12 fautes commises). De son côté, Toni Kroos peut se muer en buteur avec 2 buts en C1 cette saison et montre peu de déchet technique dans ses passes (92,2% de passes réussies en C1). Sans un pressing incessant en face, l’Allemand est capable d’alterner le jeu court et long avec une efficacité redoutable. Même constat pour Luka Modric au milieu de terrain.

Mais le poids de l’âge se fait ressentir pour certains à l’image de l’international croate. En effet, depuis le début de la saison, le Ballon d’Or 2018 a seulement joué 10 matches en intégralité sur ses 21 rencontres disputées en club. Il est notamment entré en fin de match lors du triste match nul face à Villarreal (0-0) ce week-end. Surtout, ce trio dans l’entrejeu est apparu en difficulté récemment. Malgré la victoire en demi-finale de la SuperCoupe d’Espagne face au FC Barcelone (3-2), ces trois joueurs ont grandement souffert face au pressing catalan. Une impuissance encore plus visible il y a quelques jours lors de la défaite en Coupe du Roi contre l’Athletic Bilbao (0-1). Face à une équipe basque qui a exercé un pressing constant et agressif pendant 90 minutes, le milieu Casemiro-Kroos-Modric a semblé impuissant malgré leurs nombreuses qualités.

Reste à savoir si le PSG sera capable de mettre en place ce type de pression sur le milieu adverse. Alors que Marco Verratti retrouve un niveau physique optimal, ses coéquipiers au milieu de terrain (Danilo et Paredes pressentis pour être titulaires) devront également se montrer à la hauteur dans ce type d’évènement.

Un secteur de jeu peu fourni

Si Carlo Ancelotti peut compter sur son trio magique au milieu, ce secteur de jeu est assez peu fourni. Si Federico Valverde a profité du début de saison pour enchaîner quelques rencontres, l’Uruguayen est surtout présent pour faire souffler les titulaires (27 matches toutes compétitions confondues pour 1.492 minutes) et entre le plus souvent en cours de jeu. Recruté l’été dernier par le club merengue, Eduardo Camavinga avait réalisé des débuts prometteurs avec un but et une passe décisive lors de ses deux premiers matches. Depuis, l’ancien Rennais joue beaucoup moins et prend place sur le banc. Fin décembre, Carlo Ancelotti avait expliqué ne pas vouloir brûler les étapes pour le joueur de 19 ans. « Ces jeunes, comme Camavinga et Valverde, doivent savoir qui ils ont devant eux Modric, Kroos et Casemiro. Ils sont en compétition avec les meilleurs au monde et ils doivent évaluer et comprendre qu’à l’avenir ce seront eux qui y joueront. Camavinga a une qualité immense, mais il doit apprendre de l’expérience pour le poste auquel il joue. Il ne l’a pas encore, mais il n’a que 19 ans. Chaque jour qu’il s’entraîne avec Modric, Kroos ou Casemiro. »

De son côté, Dani Ceballos a seulement disputé 4 rencontres (2 en Liga et 2 en Coupes) cette saison après avoir connu une blessure longue durée à la cheville. Enfin, Isco peut également dépanner à ce poste même s’il a régulièrement été utilisé dans un rôle plus offensif. Mais, il n’a pas disputé la moindre minute cette saison en C1.