La bonne adaptation de Lionel Messi à Paris

Quelques mois après l’arrivée de Lionel Messi à Paris, certains médias espagnols parlaient d’un mal-être de la star argentine mais la réalité est tout autre selon RMC Sport. Après six mois dans la capitale, l’attaquant s’est parfaitement adapté à sa nouvelle vie, même si les débuts n’étaient pas faciles.

Des proches de l’ancien joueur du FC Barcelone indique que ‘La Pulga’ se sent très bien à Paris et qu’il ne regrette pas du tout son choix, peut-on lire dans l’article de RMC Sport. Selon le média, Lionel Messi est régulièrement chez lui, entouré de sa famille. Depuis fin septembre, il possède une villa de luxe de 300m2 située à Neuilly-sur-Seine. Avec trois étages, deux chambres et un jardin, le joueur vit paisiblement avec sa femme Antonella et ses fils Mateo, Ciro et Thiago. S’il s’autorise quelques sorties au restaurant, Messi reste quelqu’un de très casanier, indique RMC Sport.

Sa famille s’est donc parfaitement acclimatée à son nouvel environnement. Le journal explique que ses enfants fréquentent une prestigieuse école internationale et qu’ils sont inscrits à des activités physiques. Pourtant, tout était loin d’être facile en début de saison. Jusqu’à fin septembre, le septuple vainqueur du Ballon d’Or logé au Royal Monceau, un palace du 8e arrondissement de Paris. L’euphorie de son arrivée ses soirées à l’hôtel ne lui ont pas facilité la tâche, enchéri le média français. Luis Suarez avait même raconté qu’il souffrait du froid au début de l’hiver. Mais ces dernières semaines ont prouvé que le joueur commence peu à peu à prendre ses marques.